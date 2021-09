L'Isle-d'Abeau L'Isle-d'Abeau Isère, L'Isle-d'Abeau API RACE 2021 4ème édition L’Isle-d’Abeau L'Isle-d'Abeau Catégories d’évènement: Isère

API RACE 2021 4ème édition 2021-09-12

L’Isle-d’Abeau Isère L’Isle-d’Abeau En route pour la 4ème édition de l’API RACE! Rendez-vous le dimanche 12 Septembre 2021 pour vous dépasser sportivement et nous faire partager encore votre bonne humeur !

Un rendez-vous sportif et solidaire organisé par l’Association Api Tri. contact@apirace.com https://www.apirace.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

