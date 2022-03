API Château-Gontier-sur-Mayenne, 2 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

10 10 EUR Depuis 2011, le Collectif de la Meute rassemble des individus qui ont le désir d’inventer en groupe, de mettre en mouvement leurs idées et leurs rêves. Basé à Douarnenez, il met en place des projets à la croisée des disciplines et des collaborations (architecture, danse, arts plastiques, vidéo) et mêle ses recherches à l’expérience de l’espace public. Avec le projet API, le collectif propose une installation – spectacle où le public déambule. Dans un lieu propice à l’écoute, aux regards, il tisse un lien entre nature et culture, entre l’univers des abeilles et celui de l’apiculture pour retrouver l’esprit et le goût du miel.

A partir de 10 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Où sont passées les abeilles? Un groupe d’hommes et de femmes ne souhaite pas croire à leur absence… Inventant un rucher imaginaire entre paysages et fresques en mouvement, ils invitent le public à renouer le dialogue entre l’homme et la nature.

