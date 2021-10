Paris Les Disquaires île de France, Paris Apes in the kitchen Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 9 octobre 2021

Menu hip-hop jazz et afrobeat servi sur scène par Apes in the kitchen! Pour réaliser cette recette vous aurez besoin d'un ingrédient fondamental : le groove. Une pulsation rythmique profonde, ancestrale, autour de laquelle viennent s'enrouler, telles les lianes autour d'un tronc, des lignes de basse ondoyantes et chaloupées. Ajoutez-y des cuivres acidulés, piquants et flamboyants, héritiers des plus belles phalanges seventies, où le souffle du jazz plane telle une ombre invisible. Pour faire le liant, versez-y des claviers aux sonorités funk et psychédéliques et des guitares hypnotiques aux rythmes enivrants jusqu'à la transe. Saupoudrez le tout de percussions colorées et savamment dosées, telles des épices des quatres coins du monde. Pour terminer votre préparation, recouvrez-la d'une voix soul aérienne et puissante sur des textes qui reflètent notre monde actuel dans toute sa beauté et ses contradictions. C'est prêt, vous pouvez servir : Apes in the Kitchen, une musique résolument métissée, au carrefour de l'afrobeat, du funk, du jazz et du hip-hop. Une présence scénique charismatique et une énergie communicative à déguster sans modération!

