Aperto ! ensemble de flûtes traversières Conservatoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aperto ! ensemble de flûtes traversières Conservatoire de Nantes, 1 février 2022, Nantes. 2022-02-01 Auditorium Wigman

Horaire : 20:00 20:40

Gratuit : oui Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Auditorium Wigman L’ensemble « Aperto ! » – composé de 29 flûtistes dont 2 professionnels, 11 élèves du Conservatoire et 17 adultes amateurs – devait donner trois concerts sur le Kiosque de la grande halle de la Cité des Congrès pendant la semaine de la Folle Journée. Ces concerts ont hélas été annulés en raison de la pandémie. L’ensemble « Aperto ! » pourra néanmoins donner un unique concert au Conservatoire de Nantes et sera heureux de jouer un programme dédié à Franz Schubert : – « Le chant nocturne du voyageur » arrangement original de Denis Barbier pour deux violoncelles solistes et ensemble de flûtes, d’après plusieurs mélodies de Schubert.- « Moment musical » – Entr’acte de « Rosamunde » – Premier mouvement de la « Symphonie Inachevée » Durée : 40 min Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Conservatoire de Nantes Adresse 4 Rue Gaëtan Rondeau Ville Nantes lieuville Conservatoire de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Conservatoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Aperto ! ensemble de flûtes traversières Conservatoire de Nantes 2022-02-01 was last modified: by Aperto ! ensemble de flûtes traversières Conservatoire de Nantes Conservatoire de Nantes 1 février 2022 Conservatoire de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique