Apero’zic à l’Esprit des vins La Brède La Brède, 16 septembre 2021, La Brède. Apero’zic à l’Esprit des vins La Brède 2021-09-16 18:00:00 – 2021-09-16 L’Esprit des vins La Brède 80 Av. Charles de Gaulle, 33650 La Brède

La Brède Gironde La Brède APERO’ZIC le 16 Septembre 2021 à l’Esprit des vins La Brede à partir de 18h.

Animation musique avec Benoit et son incroyable collection vinyles.

Pass sanitaire nécessaire.

