Saint-Martin-d'Hères Amphitheâtre de la MACI Isère, Saint-Martin-d'Hères Apér’oZer de rentrée ! Amphitheâtre de la MACI Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères

Apér’oZer de rentrée ! Amphitheâtre de la MACI, 5 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères. Apér’oZer de rentrée !

Amphitheâtre de la MACI, le mardi 5 octobre à 18:00

Venez rencontrer et échanger avec un.e entrepreneur.e et écouter les pitchs de nos étudiants-entrepreneurs ! Au programme : – -Témoignage de Grégoire Dupré, fondateur d’Abelio – Annonce des résultats du Prix du Jeune Entrepreneur 2021 et du Prix Pépite 2021 – Pitchs des lauréats – Moment de réseautage Inscription obligatoire : [https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17309](https://pepite-ozer.inook.website/fr/events/17309)

Inscription obligatoire PASS SANITAIRE EXIGE !

Venez rencontrer et échanger avec un.e entrepreneur.e Amphitheâtre de la MACI 339 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères Domaine universitaire de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-d'Hères Autres Lieu Amphitheâtre de la MACI Adresse 339 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères Ville Saint-Martin-d'Hères lieuville Amphitheâtre de la MACI Saint-Martin-d'Hères