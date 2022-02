Apérot Diderot : inventer des futurs indésirables Médiathèque-Espace Diderot, 5 mars 2022, Rezé.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Gratuit Adultes Sur inscription auprès des bibliothécaires ou par téléphone au 02 40 04 05 37.

Les récits d’anticipation nous ont habitué à de sombres prophéties : peignant des lendemains effrayants ou apocalyptiques, ils nous mettent en garde contre des futurs probables. Mais peut-on inverser la perspective et décrire des futurs désirables ? Alors que les catastrophes écologiques se produisent bien réellement, pouvons-nous apprécier un récit qui se passerait de la fascination provoquée par l’apocalypse ? Comment mettre en récit des futurs possibles et qu’y cherchons nous ? Quels rôles peut jouer la fiction pour imaginer le monde de demain ? Benjamin Adam, auteur de Bande dessinée et Sandrine Roudaut, autrice et éditrice dialoguent autour de ces questions. Sandrine Roudaut a cofondé en 2013 les éditions de La mer salée, qui publient romans et essais pour penser le monde d’aujourd’hui et inventer celui de demain. Benjamin Adam est l’auteur, avec Thomas Cadène, de Soon, ambitieuse fresque d’anticipation peignant un monde de l’après-catastrophe et de UOS, récit graphique d’un monde en ruines. Table-ronde proposée et animée par le médiateur du livre Guénael Boutouillet

Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/