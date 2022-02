Apéros’signes Auxerre, 11 février 2022, Auxerre.

Apéros'signes Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2022-02-11

Auxerre Yonne Auxerre

Vous êtes initié·e à la langue des signes ? Novice ou simple curieux ? Sourd·e, entendant·e ? Vous souhaitez découvrir un lieu de spectacle vivant et sa programmation ?

Bonne nouvelle ! Un collectif de bénévoles vous propose un rendez-vous mensuel au Théâtre d’Auxerre, vous permettant de découvrir la langue des signes ou de faire vivre vos acquis au travers d’échanges simples, de rencontres ou de supports ludiques, tout en explorant la saison théâtrale 2021-2022.

Ce temps se veut convivial, il ne s’agit pas d’un cours de langue des signes avec la structure et les objectifs que cela suppose.

Pour chaque rendez-vous, nous vous proposerons une thématique pour échanger, développer votre vocabulaire et avant toute chose, partager !

Afin de concilier apéro et partage, nous vous invitons à venir avec une boisson sans alcool ou une préparation salée ou sucrée.

Notre jauge de participant·e·s étant limitée, nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse mail ci-dessous en nous informant simplement de votre nom/prénom et votre niveau de LSF.

Nous veillerons à répondre au mieux à votre enthousiasme.

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/actions-culturelles-programme/aperos-signes

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

