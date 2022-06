Apéros Pique-nique Azay-le-Rideau, 29 juillet 2022, Azay-le-Rideau.

Apéros Pique-nique Azay-le-Rideau

2022-07-29 19:00:00 – 2022-07-29 21:30:00

Azay-le-Rideau 37190

Ces 5 vendredis de plein été, l’Islette restera ouvert jusqu’à 21h30 pour offrir à ses visiteurs l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc du château ou au bord de la rivière.

Apportez-donc boissons et victuailles ou fournissez-vous en provisions à la boutique située dans le moulin. Découvrez-y aussi les vins bio de Nicolas Paget de l’appellation Azay-le-Rideau (vendus au verre ou à la bouteille et à déguster avec modération). N’oubliez-pas un tissus et installez-vous en famille ou entre amis pour une fin de journée détendue et conviviale.

Vers 19h30, concert de jazz à proximité du moulin :

par le Patrick Filleul Trio avec selon les soirées : Robin Schmidlin à la guitare, David Salesse à la contrebasse, Louis Guignier au vibraphone, Nicolas Rousserie à la guitare

Azay-le-Rideau

