Apéros Pique-nique, 5 août 2022, . Apéros Pique-nique

2022-08-05 19:00:00 – 2022-08-05 21:30:00 Ces 5 vendredis de plein été, l’Islette restera ouvert jusqu’à 21h30 pour offrir à ses visiteurs l’opportunité d’un apéritif ou d’un pique-nique dans le parc du château ou au bord de la rivière. Apportez-donc boissons et victuailles ou fournissez-vous en provisions à la boutique dernière mise à jour : 2022-05-26 par

