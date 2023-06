Apéros -Photos au jardin du Luxembourg Jardin du Luxembourg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 22 juillet 2023

de 18h35 à 20h30

Le samedi 08 juillet 2023

de 18h35 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Participation libre, limitation à 8 personnes un apéritif et une balade dans le jardin du Luxembourg pour voir les oiseaux actifs le soir en été avant la nuit. Venez apprendre à photographier les oiseaux au jardin du Luxembourg et découvrir quels sont ceux actif en été avant la nuit. Autour d’un apéritif convivial partageons nos connaissances des oiseaux de Paris et promenons-nous pour aller les rencontrer. Prévoir vos appareils photos, un support ludique vous sera fourni. en résumé >apéritif convivial pour découvrir les oiseaux

>support ludique fourni

>petit groupe

Jardin du Luxembourg 71 Boulevard Saint Michel 75006 Paris Contact : https://gaetanhachette.fr/agenda/apero-photos-jardin-du-luxembourg/ +33760144036 gaetanhachette@gaetanhachette.fr https://framaforms.org/apero-photos-au-jardin-du-luxembourg-1687630411

