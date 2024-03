APÉROS MUSIQUE CORLEONE BAND Thézan-lès-Béziers, jeudi 27 juin 2024.

APÉROS MUSIQUE CORLEONE BAND Thézan-lès-Béziers Hérault

Les Apéros Musique de juin à 18h30h sur la place de la Mairie « De Palerme à Memphis », CORLEONE BAND, le groupe nous emmène de la campagne sicilienne aux plaines du Far West en passant par les guinguettes du Bayou, les tavernes irlandaises, les bodegas calientes et les pubs londoniens. Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 18:30:00

fin : 2024-06-27

Place de l’Hôtel de Ville

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

