APÉROS MUSIQUE CALITO BOMBO Thézan-lès-Béziers, jeudi 6 juin 2024.

APÉROS MUSIQUE CALITO BOMBO Thézan-lès-Béziers Hérault

Les Apéros Musique de juin à 18h30 sur la place de la mairie. Les Barbeaux en trio, CALITO BOMBO revient aux sources de la musique acoustique… Formation musicale de poche, en français et en espagnol, Calito Bombo vous embarque pour un concert à tiroirs où vous trouverez pêle-mêle des histoires d’amour, de fêtes et de gueules casées. Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 18:30:00

fin : 2024-06-06

Place de l’Hôtel de Ville

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

