APÉROS MUSIQUE

APÉROS MUSIQUE, 2 juin 2022, . APÉROS MUSIQUE

2022-06-02 – 2022-06-02 Apéro musique animé par m’s acoustic dj à 18h30 sur la place de la mairie, avec nos viticulteurs, food truck, la petite ibérique, archer coquillages, apéros cocktails de st amants, menthalo, la carte timbrée… apportez vos chaises ! Apéro musique animé par m’s acoustic dj à 18h30 sur la place de la mairie, avec nos viticulteurs, food truck, la petite ibérique, archer coquillages, apéros cocktails de st amants, menthalo, la carte timbrée… apportez vos chaises ! Apéro musique animé par m’s acoustic dj à 18h30 sur la place de la mairie, avec nos viticulteurs, food truck, la petite ibérique, archer coquillages, apéros cocktails de st amants, menthalo, la carte timbrée… apportez vos chaises ! dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville