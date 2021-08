Apéros – Jazz Saint-Brieuc, 14 août 2021, Saint-Brieuc.

Apéros – Jazz 2021-08-14 11:00:00 – 2021-08-14 13:30:00 Lieux multiples 26 rue du général leclerc

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Des groupes de jazz ambianceront le centre-ville, le temps d’un apéro très jazzy !

Des duos, des trios et des quartets évolueront ainsi sur les terrasses.

Au programme :

Bar Chez Rollais – Gérard Le Louet et son Trio

Glenmor Pub – Claire Sinou à la flûte et son quarté

gerard.blanchard@gmail.com

Des groupes de jazz ambianceront le centre-ville, le temps d’un apéro très jazzy !

Des duos, des trios et des quartets évolueront ainsi sur les terrasses.

Au programme :

Bar Chez Rollais – Gérard Le Louet et son Trio

Glenmor Pub – Claire Sinou à la flûte et son quarté

dernière mise à jour : 2021-08-04 par