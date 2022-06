Apéros huîtres Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Apéros huîtres Paimpol, 5 août 2022, Paimpol. Apéros huîtres

Place Gambetta place Gambetta Paimpol Côtes d’Armor place Gambetta Place Gambetta

2022-08-05 18:00:00 – 2022-08-05 21:00:00

place Gambetta Place Gambetta

Paimpol

Côtes d’Armor Chaque vendredi, la place devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée jusque 21h. Ce vendredi venez découvrir l’univers de Samuel Peron : avec ses Barbarie Box, Samuel enchantera les enfants de 2 à 102 ans ! Un répertoire très varié, allant de Brassens à Bourvil ou Bénabar, de Piaf à Zazie, en passant par Gainsbourg, Fernandel, Renaud ou Patachou. Et même des chants de marins ! Ambiance chaleureuse assurée… ça cartonne sur les Box ! Chaque vendredi, la place devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée jusque 21h. Ce vendredi venez découvrir l’univers de Samuel Peron : avec ses Barbarie Box, Samuel enchantera les enfants de 2 à 102 ans ! Un répertoire très varié, allant de Brassens à Bourvil ou Bénabar, de Piaf à Zazie, en passant par Gainsbourg, Fernandel, Renaud ou Patachou. Et même des chants de marins ! Ambiance chaleureuse assurée… ça cartonne sur les Box ! place Gambetta Place Gambetta Paimpol

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Paimpol Côtes d’Armor place Gambetta Place Gambetta Ville Paimpol lieuville place Gambetta Place Gambetta Paimpol Departement Côtes d’Armor

Paimpol Paimpol Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Apéros huîtres Paimpol 2022-08-05 was last modified: by Apéros huîtres Paimpol Paimpol 5 août 2022 Place Gambetta place Gambetta Paimpol Côtes d’Armor

Paimpol Côtes d’Armor