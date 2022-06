Apéros huîtres, 19 août 2022, .

Apéros huîtres



2022-08-19 18:00:00 – 2022-08-19 21:00:00

Le vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée. Ce vendredi venez découvrir l’univers d’Akouztix : Le répertoire de reprises est éclectique, il rassemble des styles et des époques diverses : Brassens, John Lennon, Renaud, Muse, Neil Young, Soldat Louis, Red Hot… Et bien d’autres. Les reprendre dans une formule simple guitare acoustique/voix permet de les partager, et de se rassembler autour de ces œuvres. L’ajout du saxophone permet de leur donner une nouvelle dimension, tout en gardant l’esprit épuré.

