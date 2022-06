Apéros huîtres

2022-07-29 18:00:00 – 2022-07-29 21:00:00 Chaque vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée jusque 21h. Ce vendredi venez découvrir l’univers de Louis K : c’est le projet folk du bassiste de Smooth Motion. Accompagné par ses compagnons de route, il vous livre dans un anglais Paimpolais l’histoire de ses aventures et de ses rêves. Il sera accompagné d’un guitariste. Chaque vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée jusque 21h. Ce vendredi venez découvrir l’univers de Louis K : c’est le projet folk du bassiste de Smooth Motion. Accompagné par ses compagnons de route, il vous livre dans un anglais Paimpolais l’histoire de ses aventures et de ses rêves. Il sera accompagné d’un guitariste. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

