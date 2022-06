Apéros huîtres, 22 juillet 2022, .

Apéros huîtres



2022-07-22 – 2022-07-22

Chaque vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée. Ce vendredi vous découvrirez l’univers d’Elsa Carolan : un univers à l’atmosphère poétique et singulière. À travers un mélange de folk aux accents traditionnels et de chanson française, Elsa Carolan propose un univers dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium esquissent des paysages et racontent des histoires.

Chaque vendredi, la place Gambetta devient piétonne et vous pourrez y déguster des huîtres en terrasse tout en écoutant des musiciens qui viendront animer la soirée. Ce vendredi vous découvrirez l’univers d’Elsa Carolan : un univers à l’atmosphère poétique et singulière. À travers un mélange de folk aux accents traditionnels et de chanson française, Elsa Carolan propose un univers dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium esquissent des paysages et racontent des histoires.

dernière mise à jour : 2022-06-25 par