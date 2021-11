Marseille White rabbit Bouches-du-Rhône, Marseille Apéros FOLK ROCK du White Rabbit White rabbit Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Apéros FOLK ROCK du White Rabbit White rabbit, 25 novembre 2021, Marseille. Apéros FOLK ROCK du White Rabbit

White rabbit, le jeudi 25 novembre à 19:30

Ce soir JETLAG en live de 19H30 à 21h30 Apéro – HAPPY HOUR 17h30/20h

Entrée libre

♫♫♫ White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu White rabbit Adresse 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville White rabbit Marseille