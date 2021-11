Marseille White rabbit Bouches-du-Rhône, Marseille Apéros FOLK ROCK du White Rabbit White rabbit Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

White rabbit, le jeudi 18 novembre à 19:30

Tous les jeudis de 19h30/21h30 Bruno Rovira aka Le Grinch te fera redécouvrir des standards comme U2, Oasis, radiohead, depeche mode, en passant par un répertoire Rock-Métal comme les Foo Fighters, Green Day, Placebo ou System of a down…ainsi que quelques chansons inattendues comme certains standards des années 80 oubliés…

Entrée libre

White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille

2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T22:00:00

