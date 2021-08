Apéros du Kiosque: Ouai Stephane & Jo’z palais Longchamp, 31 août 2021, Marseille.

[http://www.instagram.com/les_jardins_suspendus](http://www.instagram.com/les_jardins_suspendus)Mairie des 4e et 5e arrondissements dans les jardins cachés du Palais Longchamp aura lieu le mardi 31 août. Au programme de ces deuxièmes apéros, nous invitons au kiosque Ouai Stéphane qui se produira en live. Avec des titres puisants dans la techno comme dans la bass-music, un sound-design particulièrement léché, un goût pour les mises en scènes décalées et des machines farfelues de sa propre conception, Ouai Stéphane a rapidement imprimé sa marque sur le paysage électronique français. Il mêle musique électronique expérimentale et création artistiques à la perfection. Ce grand compositeur pour qui la philosophie « less is more » compte, vous apporte une vision nouvelle de la musique. À ses côtés le célèbre dj marseillais, Jo’z, revisitera les classiques de la House. Sous les lumières du kiosque, sortez vos plus beaux pas de danse. * Line Up : Ouai Stéphane (live) -> [https://soundcloud.com/ouaistephane](https://soundcloud.com/ouaistephane) Jo’z -> [https://soundcloud.com/joaposto](https://soundcloud.com/joaposto) * Plaisirs #Bar Rafraichissements et cocktails d’amour par les Jardins Suspendus #Fooding On mange Thaï, feront voyager vos papilles en Thaïlande * Infos / Accès ENTRÉE GRATUITE – 19h à 23h Capacité d’accueil limitée! L’accès se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire, QR code papier ou numérique. L’entrée de l’évènement se fera au niveau de l’entrée du Metro Cinq-Avenue Longchamp ! Adresse : 26 Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille * Gestes Barrières L’accès se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Pour empêcher la propagation du COVID-19, suivez ces recommandations : Lavez-vous fréquemment les mains a l’entrée et sur le lieu de l’évènement. Des solutions hydroalcooliques seront mises à disposition. * Partenaires La Mairie des 4ème et 5ème Arrondissements de Marseille. Espace Musical Hyperion. www.instagram.com/les_jardins_suspendus

