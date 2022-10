Apéros du bestiaire pyrénéeen 2022 : spectacle de dessin musical, animé Saint-Palais, 5 novembre 2022, Saint-Palais.

Apéros du bestiaire pyrénéeen 2022 : spectacle de dessin musical, animé

55 Avenue de Gibraltar Espace Chemins Bideak Saint-Palais Pyrnes-Atlantiques Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

2022-11-05 – 2022-11-05

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais

Pyrnes-Atlantiques

EUR 0 0 VERSANT VIVANT, un spectacle de dessin musical, animé par le collectif Phauna sur la biodiversité des Pyrénées.

A l’issue du spectacle, un apéritif sera offert aux participants.

Bercés par une musique organique et hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment : humains,

animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve

bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent :

un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites

grandissent à vue d’œil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriels,

inattendus. Entouré d’une douzaine d’instruments électro-acoustiques, Simon Kansara créé en direct une musique de

boucles aériennes qui évoluent avec le dessin.

cpie pays basque

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

