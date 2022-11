APÉROS DÉGUSTATION

APÉROS DÉGUSTATION, 20 novembre 2022, . APÉROS DÉGUSTATION



2022-11-20 11:30:00 11:30:00 – 2022-12-18 Nous vous proposons à partir du dimanche 20 novembre et jusqu’à Noël, des apéros dégustation avec les producteurs de la Cabane Paysanne à Saint-Martin-de-Londres.

Tous les dimanches à partir de 11h30, venez découvrir une sélection des produits de la Cabane en présence des producteurs. Vous y découvrirez aussi plein de paniers cadeaux pour les fêtes. La dégustation est gratuite. La Cabane Paysanne est ouverte du mardi au samedi de 09h30 à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche matin de 9h30 à 13h. Chemin de la Liquière (derrière le Spar). Nous vous proposons à partir du dimanche 20 novembre et jusqu’à Noël, des apéros dégustation avec les producteurs de la Cabane Paysanne à Saint-Martin-de-Londres.

Tous les dimanches à partir de 11h30, venez découvrir une sélection des produits de la Cabane en présence des producteurs. +33 7 49 45 05 87 cabane paysanne dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville