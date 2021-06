Euville Euville Euville, Meuse APEROS CONCERTS Euville Euville Catégories d’évènement: Euville

APEROS CONCERTS Euville, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Euville. APEROS CONCERTS 2021-07-07 19:00:00 – 2021-07-07 22:00:00 Atelier de taille 32 Chemin de Gonfontaine

Euville Meuse Euville Venez vous détendre en musique autour d’un apéro-concert !

07 juillet : Led Zap.

21 juillet : Gold River Band

4 août : La Tisane

18 août : Dusty F’Rocks

Restauration, espace enfant.

Entrée libre. carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr +33 6 71 51 12 93 http://cc-cvv.fr/carrieres-deuville dernière mise à jour : 2021-06-22 par

