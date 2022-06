APEROS CONCERTS Euville Euville Catégories d’évènement: 55200

Euville 55200 Venez vous détendre en musique autour d’un apéro-concert !

01/06

Charte rock rock (1ère partie)

Jo and the B.Goodies

Rock

06/07 BoxSon

Little Band Festif

20/07 Texas Air Lines

Rock

03/08

Les 700 Doll’s

Chanson française / monde

éclecjazzique

17/08

Chauffe la Breizh

Folk et danse

Accompagné de l’association

Les Béquillons

31/08 Mojo Chillin’

Rock’spel Restauration, espace enfant.

Entrée libre. carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr +33 6 71 51 12 93 http://cc-cvv.fr/carrieres-deuville CC-CVV

