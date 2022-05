Apéros-concerts du Pub Northwich Dole, 6 juillet 2022, Dole.

Apéros-concerts du Pub Northwich Dole

2022-07-06 – 2022-07-06

Dole Jura

EUR Les traditionnels APEROS-CONCERTS chaque mercredi de juillet et d’aout sont de retour !

La formule est simple : tout l’été, un concert par semaine, histoire de faire bouger un peu notre bonne vieille terrasse…

Une programmation éclectique , qui, nous en sommes sures, saura satisfaire les clients les plus chevronnés musicalement.

Alors, on aime, on publie, on partage, et on vous dit à très bientôt du coté de la plus belle place de notre comté Doloise !

+33 3 84 82 24 29

Dole

