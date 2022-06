Apéros Breizh – Konoz, 5 juillet 2022, .

Apéros Breizh – Konoz

2022-07-05 – 2022-07-05

Créé par Konogan an Habask, ce nouveau groupe de fest-noz gravite autour d’un répertoire composé par ce dernier et arrangé avec les trois autres musiciens : Guillaume le Bourc’h, thomas Simon et Nicolas Kervazo

