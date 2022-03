Apéros Bistrots Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Arleuf Nièvre Arleuf Nièvre Apéros Bistrots ouvert à tous les musiciens. L’association Pour Une Fois qu’on Sort organise son projet d’Apéros Bistrots. Qu’est ce que les Apéros Bistrots ? Ce sont des soirées ouvertes à tous, qui allient convivialité et musique. Le principe est d’accueillir les musiciens du coin pour un bœuf musical autour d’un musicien professionnel. Cela permet aux musiciens de se retrouver autour d’un verre, mais aussi de faire profiter le plus grand nombre d’une soirée musicale, autour de la musique traditionnelle du Morvan +33 3 86 78 84 66 Apéros Bistrots ouvert à tous les musiciens. L’association Pour Une Fois qu’on Sort organise son projet d’Apéros Bistrots. Qu’est ce que les Apéros Bistrots ? Ce sont des soirées ouvertes à tous, qui allient convivialité et musique. Le principe est d’accueillir les musiciens du coin pour un bœuf musical autour d’un musicien professionnel. Cela permet aux musiciens de se retrouver autour d’un verre, mais aussi de faire profiter le plus grand nombre d’une soirée musicale, autour de la musique traditionnelle du Morvan Arleuf

