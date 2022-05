Apéros avec V.U.E. Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs La Citadelle de Besançon s’offre en mode VIP le temps d’une soirée : un apéritif dans un lieu privatisé du site après la fermeture au public. Un site Patrimoine mondial rien que pour soi (ou presque !) avec un joli panier pique-nique et de bons produits locaux de l’épicerie Lulu Muc et le lapin.

Cour des Cadets, au pied de la tour de la Reine, Cour de l’aquarium… chacun aura la surprise du lieu dans lequel il passera un moment privilégié à vivre en duo, en famille ou entre amis (jusqu’à 10 personnes). +33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/agenda/apero-avec-vue/ La Citadelle de Besançon s’offre en mode VIP le temps d’une soirée : un apéritif dans un lieu privatisé du site après la fermeture au public. Un site Patrimoine mondial rien que pour soi (ou presque !) avec un joli panier pique-nique et de bons produits locaux de l’épicerie Lulu Muc et le lapin.

