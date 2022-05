Apéros avec V.U.E Arc-et-Senans, 3 juin 2022, Arc-et-Senans.

Apéros avec V.U.E Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

2022-06-03 – 2022-06-03 Saline royale Grande Rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans

EUR 35 À l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté proposeront en juin, chaque vendredi soir, une découverte de leur valeur universelle exceptionnelle autour de dégustations régionales. Partagez un moment convivial en famille ou entre amis au cœur de la Saline royale pour un apéritif avec V.U.E (valeur universelle exceptionnelle).

Pour une balade dans le parc ou dans les nouveaux jardins du Cercle immense, passez un moment hors du temps à la Saline royale à la tombée de la nuit.

Après la fermeture du monument, vous êtes accueillis par un guide qui vous parlera (en 15 minutes) de la notion de patrimoine mondial et de l’importance de préserver les sites UNESCO à travers le monde. Votre hôte vous accompagnera ensuite dans un des espaces extérieurs privatisés pour l’occasion : au cœur du demi-cercle, dans un des jardins de la Saline, sur le forum du Cercle immense… Votre panier pique-nique sera composé de : une salade franc-comtoise, une trilogie de fromages (comté, morbier, bleu de Gex), truite fumée, jambon fumé du haut-Doubs, brochette de tomates cerises, dessert du jour, pain, condiments et une bouteille de vin, une bouteille de jus de pommes et une bouteille d’eau minérale par groupe.

Annulation et remboursement en cas de pluie.

Réservation 7 jours avant la date de l’événement

visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans

