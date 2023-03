Apéros à Vergisson Vergisson Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Vergisson

Apéros à Vergisson, 12 mai 2023, Vergisson . Apéros à Vergisson Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire

2023-05-12 – 2023-05-12 Vergisson

Saône-et-Loire Avec cet apéro au sommet de la Roche de Vergisson, nous allons allier la culture et la connaissance avec la convivialité et la détente autour d’un bon verre de vin. Je vous propose de se donner rendez vous au parking de la Roche et de monter tous ensemble vers le sommet pour profiter d’un verre de vin et d’un mâchon. Lors de la montée, je vous parlerai de géologie, d’Histoire ou encore de faune et flore pour terminer avec une petite explication sur les vins de notre région.

Réservations sur Billetweb https://www.billetweb.fr/les-aperos-de-vergisson Vergisson

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Vergisson Autres Lieu Vergisson Adresse Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire Ville Vergisson Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Vergisson

Vergisson Vergisson Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vergisson /

Apéros à Vergisson 2023-05-12 was last modified: by Apéros à Vergisson Vergisson 12 mai 2023 Roche de Vergisson Vergisson Saône-et-Loire Saône-et-Loire Vergisson

Vergisson Saône-et-Loire