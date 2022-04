Apérophilo : les paysages et la terre. Transformer nos manières de penser et de vivre. 2/3, 29 avril 2022, .

Apérophilo : les paysages et la terre. Transformer nos manières de penser et de vivre. 2/3

2022-04-29 – 2022-04-29

Ce cycle de philosophie est une première à la Roseraie de Morailles où on invite la philosophie au jardin. Cette année, c’est avec le philosophe Pascal David que nous ouvrons ce bal philosophique. Le 29 avril sera la seconde rencontre d’une « trilogie » autour de Simone Weil.

La Terre est depuis longtemps considérée comme un territoire à conquérir et un stock de ressources à exploiter (nourriture, bois, pétrole…). Or, ces réserves ne sont pas infinies. Il nous faut apprendre à habiter la Terre. Cela passe par l’attention et le soin que nous accordons aux paysages et à la beauté du monde. Car nous vivons aussi de paysages. Qu’est-ce qu’un paysage ? Comment décrire les milieux où nous habitons ? De quoi avons-nous besoin pour vivre ?

Accompagné d’un apéro bio et local

Ce cycle de philosophie est une première à la Roseraie de Morailles où on invite la philosophie au jardin. Cette année, c’est avec le philosophe Pascal David que nous ouvrons ce bal philosophique. Le 29 avril sera la seconde rencontre d’une « trilogie » autour de Simone Weil.

La Terre est depuis longtemps considérée comme un territoire à conquérir et un stock de ressources à exploiter (nourriture, bois, pétrole…). Or, ces réserves ne sont pas infinies. Il nous faut apprendre à habiter la Terre. Cela passe par l’attention et le soin que nous accordons aux paysages et à la beauté du monde. Car nous vivons aussi de paysages. Qu’est-ce qu’un paysage ? Comment décrire les milieux où nous habitons ? De quoi avons-nous besoin pour vivre ?

Accompagné d’un apéro bio et local

roseraie

dernière mise à jour : 2022-03-04 par