Apérophilo 3/3 – Pourquoi travailler ?

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 20:30:00 Rencontre avec Pascal David, philosophe, auteur de Simone Weil, un art de vivre par temps de catastrophe (Peuple Libre, 2020)

Le 17 juin sera le dernier opus d’une “trilogie” autour de Simone Weil.

Le fil rouge de ce troisième rendez-vous est : Pourquoi travailler ? Ce que Simone Weil peut nous apprendre sur le travail manuel.

Crise économique, crise de l’emploi ou, plutôt, crise du travail. Que veut dire travailler lorsque l’on passe ses journées devant un écran d’ordinateur ? Lorsque l’on est chez soi, “en distanciel” ? Notre société a perdu le sens du travail comme confrontation à la matière, rencontre du réel et avec la Terre, manière d’habiter le monde.

Accompagné d’un apéro bio et local ! Prix libre / Résa conseillée Rencontre avec Pascal David, philosophe, auteur de Simone Weil, un art de vivre par temps de catastrophe (Peuple Libre, 2020)

