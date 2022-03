Apéropéra #6 Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

### Apéropéra #6 : Autour de Sleepless Qui a peur de la musique contemporaine ? On profite de la création de Sleepless, le nouvel opéra du grand compositeur hongrois Peter Eötvös, pour vous faire trouver goût à la musique composée aujourd’hui, si vous ne l’avez pas encore trouvé ! Qui de mieux pour ça que la jeune soprano belge Sarah Defrise, interprète d’un des rôles les plus piquants de l’opéra, The Girl, avec ses coloratures composées sur mesure par le compositeur ? L’occasion avec son complice, le pianiste Stéphane Ginsburgh, d’honorer au passage la mémoire de deux autres maîtres de la musique du XXe siècle : Luciano Berio, qu’on retrouvera en fin de saison avec son Finale composé pour Turandot, et György Ligeti, le compatriote de Eötvös avec qui nous avons ouvert notre saison La Plage à Vernier (Aventures et Nouvelles Aventures). **Sarah Defrise, soprano** **Stéphane Ginsburgh, piano** Entrée CHF 25.– (premier drink compris) Dans les foyers du GTG Merci à GONET & Cie SA

CHF 25.-

