### Apéropéra #5 : Les chants de la terre et du ciel Autour d’Atys de Jean-Baptiste Lully Une tranche de vie, une tranche de rire, une tranche de musique : voici le canapé qui accompagnera notre apéro urbain. Venez siroter votre vermouth ou spritz en notre compagnie! Venez découvrir avec les artistes de la Cappella Mediterranea une sélection envolée de petits bijoux de contemporains italiens et français du franco-italien Lully. Un programme inspiré par la nature qui nous entoure, en mode quelquefois très vivace et réaliste. Venez entendre les oiseaux et les ruisseaux chanter en mode baroque. Gwendoline Blondeel, soprano Rodrigo Calveyra, flûte à bec et conception Catherine Plattner, violon Teodoro Baù, viole de gambe Marie Van Rhijn, clavecin Entrée CHF 25.– (premier drink compris) Dans les foyers du GTG GONET & Cie SA

Apéropéra #5 : un apéro suivi d'un intermède musical autour d'Atys de Lully dans le Grand Foyer! Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève

