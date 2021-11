Apéropéra #3 Grand Théâtre de Genève, 2 décembre 2021, Genève.

Apéropéra #3

Grand Théâtre de Genève, le jeudi 2 décembre à 18:30

**Apéropéra #1: Autour des Pêcheurs de perles** ———————————————– Une tranche de vie, une tranche de rire, une tranche de musique : voici le canapé qui accompagnera notre apéro urbain. Venez siroter votre vermouth ou spritz en compagnie de drôles de personnages. L’occasion de (re)découvrir un·e composit·eur·rice, une œuvre, une thématique sous un angle frais et contemporain loin de l’énumération des dates historiques. Un format riche en anecdotes d’hier et surtout d’aujourd’hui. L’occasion en plus d’entendre un·e soliste ou l’autre, dans un répertoire cousin de la production! **Des musiciens aux instruments magiques et exotiques vous emmènent en voyage dans le répertoire traditionnel et surprenant du Sud de l’Inde et du Sri Lanka.** Paul Grant, _sitar ancien_ Sébastien La Croix, _dilruba_ Santosh Kurbet, _tabla_ Entrée CHF 25.– (premier drink compris) Dans les foyers du GTG Avec le soutien de GONET & Cie SA

CHF 25.-

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève



