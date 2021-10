Genève Grand Théâtre de Genève Genève Apéropéra #2 Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Grand Théâtre de Genève, le jeudi 28 octobre à 18:30

### **Apéropéra #2** _Une tranche de vie, une tranche de rire, une tranche de musique : voici le canapé qui accompagnera notre apéro urbain!_ Venez découvrir le conte de **Casse-Noisette** et **le roi des souris** de E. T. A Hoffmann à P. Tchaïkovski! Accompagné par un piano 4 mains avec Reginald Le Reun & Xavier Dami! Entrée CHF 25.– (premier drink compris) Dans les foyers du GTG

Apéropéra #2 autour de Casse-Noisette. Venez boire un verre au GTG et découvrir des artistes! Le jeudi 28 octobre 2021 à 18:30! Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève

