Le premier Apéropéra de la saison se décline en mélodies royales et bourgeoises. Un échange entre des musiques attribuées à Henri VIII, roi d’Angleterre que l’on dit aussi éduqué que sanguinaire, et des mélodies italiennes du siècle bourgeois, centrées autour de la figure de Gaetano Donizetti : le triomphe de la voix et l’émotion sur la parole? Julien Henric, ténor Michael Mofidian, basse Xavier Dami, piano Dès 18h30 Entrée CHF 25.– (premier drink compris) Dans les foyers du GTG Réservations auprès de notre billetterie en ligne à l’adresse [[https://billetterie.gtg.ch/list/events](https://billetterie.gtg.ch/list/events)](https://billetterie.gtg.ch/list/events) ou aux guichets du GTG (attention, places limitées). Merci à GONET & Cie SA !

