Gignac Hérault Gignac Apéro’ O Château fait son retour ! Venez profiter d’un moment de détente, au cœur de la garrigue avec un verre de vin et des produits locaux à déguster, le tout dans une ambiance musicale et conviviale ! De 18h à 20h, repas sur place avec les délicieuses assiettes de fruits de mer et crustacés OU planchas de charcuterie et fromages du terroir ( en alternance, un jeudi sur deux; consulter le site du château https://chateaucapion.com/fr/). Entrée :12€/adultes comprenant : 2 verres de vin offerts et la prestation musicale.

Possibilité de restauration : assiettes variées de la mer ( 5€)

Au programme : Class’N Jazz (musique jazz lounge) https://www.facebook.com/ClassN-Jazz-801975226833035 Réservations et renseignements :

04 67 57 71 37 ou contact@chateaucapion.com

www.lesgrappes.com

www.ruedesvignerons.com

www.rezdy.com

