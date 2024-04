ApéroMix Radio Galère x Hip-Hop Connexion Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, jeudi 11 avril 2024.

ApéroMix Radio Galère x Hip-Hop Connexion Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Avec Dj Wolflow, SANJAY, Sise ICI et POPOCHANEL

Une proposition de Radio Galère 88.4 fm



Prix libre en soutien à Radio Galère



Danse, open-mic et concerts pour une soirée qui fera la part belle au Rap.



Pour cette soirée, Radio Galère délocalise son studio au Petit Théâtre de la Friche.

Au programme, émissions de radio en public, DJ set, concerts mais aussi de quoi se restaurer et boire un verre.



Avec Dj Wolflow, SANJAY, Sise ICI et POPOCHANEL. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 00:00:00

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement ApéroMix Radio Galère x Hip-Hop Connexion Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-05 par Ville de Marseille