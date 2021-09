Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Apéromix : Little legs & the Boomaz Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Apéromix : Little legs & the Boomaz Vitry-le-François, 23 septembre 2021, Vitry-le-François. Apéromix : Little legs & the Boomaz 2021-09-23 19:00:00 – 2021-09-23 L’Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François Marne Vitry-le-François Rendez-vous le troisième jeudi de chaque mois pour un concert « surprise » en entrée libre.

Avec restauration sur place et en extérieur aux beaux jours. Rendez-vous le troisième jeudi de chaque mois pour un concert « surprise » en entrée libre.

Avec restauration sur place et en extérieur aux beaux jours. 19h. +33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/ Rendez-vous le troisième jeudi de chaque mois pour un concert « surprise » en entrée libre.

Avec restauration sur place et en extérieur aux beaux jours. dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Ville Vitry-le-François lieuville 48.72621#4.58447