Apéromix – La Graine La Dame du Mont, 19 février 2022, Marseille.

Apéromix – La Graine

La Dame du Mont, le samedi 19 février à 21:30

On est de retour dans notre arrière salle préférée pour faire suinter les murs ! Rendez vous à la Dame du Mont pour enfin danser ensemble à nouveau ! /!\ Pass vaccinal et conditions sanitaires en vigueur – Si t’as un doute, reste à la maison /!\ La Graine Arpenteurs de warehouse, chilleurs d’open-air et diggers de vinyles oubliés, la Graine prend racine dans un univers musical large. Dav, Edou, Maël et Tom seront vos serviteurs pour des sets à 8 mains – vinyl only – autour d’une sélection électronique variée mais toujours exigeante. Pour plus de graines musicales : [https://soundcloud.com/lagrainecollectif](https://soundcloud.com/lagrainecollectif)

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T21:30:00 2022-02-19T01:30:00