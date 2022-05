Apéro’lecture Saint-Jean-de-Luz, 16 juin 2022, Saint-Jean-de-Luz. Apéro’lecture Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz

2022-06-16 – 2022-06-16 Médiathèque 1 place Foch

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz EUR 0 0 Découvrir, rêver, échanger autour des coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires… Public : Adulte Découvrir, rêver, échanger autour des coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires… Public : Adulte +33 5 59 26 28 99 Découvrir, rêver, échanger autour des coups de cœur des lecteurs et des bibliothécaires… Public : Adulte media

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Médiathèque 1 place Foch Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Apéro’lecture Saint-Jean-de-Luz 2022-06-16 was last modified: by Apéro’lecture Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 16 juin 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques