ApéroCroqueConcert : The Barking Spiders Indie Pop Bergerac, 26 février 2022

ApéroCroqueConcert : The Barking Spiders Indie Pop Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac

2022-02-26 19:30:00 – 2022-02-26

Bergerac Dordogne

« Fear the Barking Spiders » . Après ¿Ike! premier EP- concept explorant les élucubrations d’un protagoniste égaré dans les méandres de l’existence, les cinq bordelais poursuivent leur aventure musicale avec en ligne de mire la création d’un nouvel EP.

Sensible et mélodique la musique des BARKING SPIDERS puise son inspiration auprès de figures lumineuses de la scène Indie Pop actuelle et passée (Lemon Twigs, Foxy-

gen, Velvet Underground, Drugdealer).

Accueil en résidence : The Barcking Spiders est accueilli en résidence au Rocksane, du 23 au 26 février 2022, dans le cadre de l’accompagnement aux groupes proposé par Overlook. Concert de sortie de résidence en public le 26 février 2022.

ApéroCroqueConcert : Restauration rapide proposée sur place.

Entrée Gratuite

+33 5 53 63 03 70

Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac

