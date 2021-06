Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Apéro’contes aux Forges Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Côtes-d'Armor

Apéro’contes aux Forges Bon Repos sur Blavet, 6 août 2021-6 août 2021, Bon Repos sur Blavet. Apéro’contes aux Forges 2021-08-06 – 2021-08-06 Perret Les Forges des Salles

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Tour de contes, avec la compagnie « De Sa Couleur Préférée »

Aux Forges des Salles, village historique. La cantine des Forges a vibré au son des voix, des chants et des rires pendant près de 4 siècles ! Forgerons, journaliers de la forêt et marchands ambulants se retrouvaient pour se détendre après des journées de travail harassantes. Amalia de la compagnie « De sa couleur préférée » vous propose de se retrouver aujourd’hui comme autrefois, dans l’ancienne cantine des Forges fermée en 1954, pour écouter des histoires d’ici et d’ailleurs. Un voyage immobile, le temps d’un apéro ! RDV à 18h pour la commande des boissons à l’accueil du site et direction la cantine. Début du conte à 18h30. Durée : 45 mn

Tout public à partir de 7 ans Formule n°1 « Visite du musée + Apéro’conte (1 boisson + chips ) »

adulte : 12 € ; enfant : 8 €

(la visite du musée se fait avant l’apéro’conte : prévoir 1h30 de visite)

OU

Formule n°2 « Apéro’conte (1 boisson + chips ) »

adulte : 10 € ; enfant : 6 € Réservation conseillée au 07 83 14 70 63 info@lesforgesdessalles.fr +33 7 83 14 70 63 http://www.lesforgesdessalles.fr/ Tour de contes, avec la compagnie « De Sa Couleur Préférée »

Aux Forges des Salles, village historique. La cantine des Forges a vibré au son des voix, des chants et des rires pendant près de 4 siècles ! Forgerons, journaliers de la forêt et marchands ambulants se retrouvaient pour se détendre après des journées de travail harassantes. Amalia de la compagnie « De sa couleur préférée » vous propose de se retrouver aujourd’hui comme autrefois, dans l’ancienne cantine des Forges fermée en 1954, pour écouter des histoires d’ici et d’ailleurs. Un voyage immobile, le temps d’un apéro ! RDV à 18h pour la commande des boissons à l’accueil du site et direction la cantine. Début du conte à 18h30. Durée : 45 mn

Tout public à partir de 7 ans Formule n°1 « Visite du musée + Apéro’conte (1 boisson + chips ) »

adulte : 12 € ; enfant : 8 €

(la visite du musée se fait avant l’apéro’conte : prévoir 1h30 de visite)

OU

Formule n°2 « Apéro’conte (1 boisson + chips ) »

adulte : 10 € ; enfant : 6 € Réservation conseillée au 07 83 14 70 63 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Perret Les Forges des Salles Ville Bon Repos sur Blavet lieuville 48.19956#-3.12677