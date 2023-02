APÉRO’CONCERTS SPÉCIAL ST PATRICK Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin Catégories d’Évènement: Moncé-en-Belin

Sarthe

APÉRO’CONCERTS SPÉCIAL ST PATRICK, 10 mars 2023, Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin. APÉRO’CONCERTS SPÉCIAL ST PATRICK Moncé-en-Belin Sarthe

2023-03-10 – 2023-03-10 Moncé-en-Belin

Sarthe Moncé-en-Belin 15 EUR Tout public

Tarif entrée + repas (Fish & Chips + dessert) : 15€ adulte / 7€ enfant

Service de babysitting sur place » Les Mi-Gratteurs » 1ère partie

Le duo alençonnais, » Les Mi-Gratteurs » explore les sonorités de différentes origines. Pour cette soirée spéciale » St Patrick « , ils entraîneront le public dans une ambiance conviviale et festive de pubs irlandais. » Kervegans » 2ème partie

Kervegans est un groupe de rock originaire de Nantes, créé en 2002. Outre le trio guitare, basse, batterie, la formation inclut des instruments plus traditionnels comme la bombarde, le violon, le saxophone, le banjo et diffuse un rock celtique assumé. Influencés par les musiques traditionnelles autant que par le rock, Kervegans souhaitent à travers leur dernier album, métisser les genres et proposer une musique touchante et inter-générationnelle. Avec « Kervegans » et « Les Mi-Gratteurs » valrhonne@wanadoo.fr +33 2 43 42 29 48 Moncé-en-Belin

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Moncé-en-Belin, Sarthe Autres Lieu Moncé-en-Belin Adresse Moncé-en-Belin Sarthe Ville Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin lieuville Moncé-en-Belin Departement Sarthe

Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monce-en-belin monce-en-belin/

APÉRO’CONCERTS SPÉCIAL ST PATRICK 2023-03-10 was last modified: by APÉRO’CONCERTS SPÉCIAL ST PATRICK Moncé-en-Belin 10 mars 2023 Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin Sarthe sarthe

Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin Sarthe