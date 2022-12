APÉRO’CONCERTS AVEC « ARNOLD » & « ORGANIC SONGS » Moncé-en-Belin, 13 janvier 2023, Moncé-en-Belin Moncé-en-Belin.

APÉRO’CONCERTS AVEC « ARNOLD » & « ORGANIC SONGS »

Moncé-en-Belin Sarthe

2023-01-13 19:00:00 – 2023-01-13 22:00:00

Tout public

Gratuit

Service babysitting au chapeau

Bar + restauration sur place (pensez à réserver ! : 02 43 42 29 48 ou par mail )

« Arnold » 1ère partie

Depuis qu’il a gratté pour la première fois une guitare, Arnold n’a plus quitté le monde de la musique. Le trentenaire auversois donne le sourire et l’envie de fredonner. Un jour ingénieur commercial dans la mécanique, l’autre sur une scène en première partie des Négresses Vertes ou encore de Bazbaz. Arnold ne s’arrête jamais et a plus de six cordes à sa guitare !

« Organic Songs » 2ème partie

Organic songs est composé d’une voix, d’un orgue Hammond et d’une batterie. Son répertoire ? Des reprises de la pop anglo-saxonne avec une couleur jazz, soul et pop rock. Pianiste éclectique, Olivier Leveau a partagé, enregistré ou tourné avec de nombreuses grandes figures de la scène française et internationale.

En partenariat avec LA RUCHE et la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

Venez partager un moment en famille ou entre amis. Que faire des enfants ? Venez avec eux, il y a un service de babysitting au chapeau sur place ! Bar et resaturation sur place (pensez à réserver !)

valrhonne@wanadoo.fr +33 2 43 42 29 48 http://www.valrhonne.org/

