2021-11-20 12:00:00 – 2021-11-20

Tarbes Hautes-Pyrénées ApéroBilly et Rockabilly avec Short Cuts aux Tontons : on réserve ! Une journée bien remplie en perspective… Les Tontons Flingueurs, c’est un restaurant tapas / café concerts où on adore la musique de 1900 à 1965.

Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche 12h-14h et 18h-23h en soirée (fermé le mardi soir, le dimanche soir et le lundi toute la journée).

+33 9 71 34 94 40

https://www.facebook.com/lestontonsflingueursresto

