Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Apéro-visite avec un spécialiste Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Apéro-visite avec un spécialiste Musée d’art et d’histoire de Meudon, 10 décembre 2021, Meudon. Apéro-visite avec un spécialiste

Musée d’art et d’histoire de Meudon, le vendredi 10 décembre à 19:00

Découverte de l’exposition **Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme**, comentée par la directrice du musée et un artiste graveur de l’Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine. La visite se conclut autour d’un verre de l’amitié. _Vendredi 10 décembre à 19h_ _Sur réservation_ _8€/participant_ _Durée : 1h30_

Vendredi 10 décembre à 19h – Sur réservation – 8€/participant – Durée : 1h30

Thème : la gravure dans l’oeuvre de Frank Boggs Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T19:00:00 2021-12-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres, Meudon Ville Meudon lieuville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon